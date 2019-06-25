Diyabetli çocuklar yaz kampında eğlenerek öğrendi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dallarının düzenlediği geleneksel diyabetli çocuklar yaz kampı, Kuşadası’nda gerçekleşti.

Dört gün süren kampta 31 diyabetli çocuk Doç. Dr. Ahmet Anık, Doç. Dr.Korcan Demir, Diyabet Eğitim Hemşiresi Emel Sarali, Diyetisyen Didem Güneş, Serap Dağ ve Gökhan Çelik ile eğitim ve eğlence saatlerinde birlikte zaman geçirdi.

Diyabet eğitimi ve beslenme eğitiminin yanı sıra yüzme, havuz oyunları, yoga, aerobik, voleybol, futbol, kart oyunları, çeşitli yarışmalar ve karaoke gibi etkinliklerle kampta hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar; birliktelik, dayanışma, yardımlaşma ve ekip olabilmenin önemini kavradılar.