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Sağlık Diyabetin olumsuz etkilerini azaltmanın 11 yolu! Uzman isim uyardı: Son verin! Nasıl olmalıdır?
Sağlık

Diyabetin olumsuz etkilerini azaltmanın 11 yolu! Uzman isim uyardı: Son verin! Nasıl olmalıdır?

Yeniakit Publisher
2024-07-11 02:12:00 - 2024-07-11 07:24:42
Diyabetin olumsuz etkilerini azaltmanın 11 yolu! Uzman isim uyardı: Son verin! Nasıl olmalıdır?

Türkiye'nin ve dünyanın diyabetli hasta sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanı kritik bir uyarıda bulundu. Tedavi edilmeyen diyabet ise sinir hasarı, kalp ve böbrek hastalıkları, görme kaybı ve uzuv kaybı gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor diyerek uyardı! Diyabetin yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabildiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, bu olmalı deyip hastalara 11 tavsiyede bulundu.

Diyabetin olumsuz etkilerine son verin: Azaltmanın 11 yolu bu Uzmanı isim uyarı verdi... Nasıl olmalıdır?

İşte diyabetin olumsuz etkilerini azaltmanın 11 yolu...

Kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutun!

Doktorunuzun hedef kan şekeri aralığını belirlemesine ve bu aralığı korumak için çalışmasına izin verin. Kan şekerinizi düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde diyabet ilaçlarınızı alın.

Sağlıklı beslenin

Diyabet dostu bir beslenme planı, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza ve sağlıklı bir kiloda kalmanıza yardımcı olur. Yeterli miktarda meyve, sebze ve tam tahıllı besinler tüketmeye özen gösterin. Yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçının.
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Düzenli egzersiz yapın

Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmayı hedefleyin. Düzenli egzersiz; kan şekeri seviyenizi düşürmeye, kilo vermenize ve genel sağlığınızı iyileştirmeye destek olur.

Sigaradan uzak durun

Sigara içmek, diyabetin komplikasyon riskini önemli ölçüde artırır. Sigarayı bırakmak için bir sigara bırakma programına katılın veya doktorunuzla konuşun.

Düzenli olarak doktor kontrollerinizi sürdürün

Doktorunuz, diyabetin komplikasyonlarını erken teşhis ve tedavi etmek için düzenli olarak sizi kontrol edecektir. Göz, ayak muayeneleri ve böbrek fonksiyon testleri gibi taramalara katılın.

Kan basıncınızı kontrol altında tutun

Yüksek tansiyon, diyabet riskini artırır. Kan basıncınızı 130/80 mmHg’nin altında tutmayı hedefleyin.

Kolesterol seviyenizi yakından takip edin

Yüksek kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı riskini artırır. LDL (kötü) kolesterolünüzü 100 mg/dL’nin altında tutmayı ve HDL (iyi) kolesterolünüzü 40 mg/dL’nin üzerinde tutmayı hedefleyin.

Ayak sağlığına özen gösterin

Diyabet, ayaklarda sinir hasarına ve kan dolaşımının zayıflamasına neden olabilir. Ayaklarınızı her gün kontrol edin ve herhangi bir kesik, yara veya şişlik gözlemlerseniz hızlıca doktorunuza bildirin.

Hayatınızdaki stresi yönetin

Stres, kan şekeri seviyenizi yükseltebilir bu yüzden kontrol altında tutabilmek için; egzersiz, yoga veya meditasyon gibi sağlıklı ve sakinleştirici yollara bir şans verin.

Düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın

Diyabet, diş eti hastalıkları riskini artırır. Dişlerinizi mutlaka günde iki kez fırçalayın ve her gün diş ipi kullanın.

Doktorunuzla düzenli olarak iletişim halinde olun

Diyabetinizin yönetimi hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.

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