Diyabetin bir kötü sonucu daha ortaya çıktı

Yeni Akit Ankara

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmaya göre, diyabetli kişilerde işitme kaybı görülme sıklığı, diyabet olmayan kişilere göre yüzde 30 daha fazla. Demant Türkiye’nin vurguladığı üzere, bu bulgu, diyabet hastalarının düzenli sağlık kontrollerini yaptırırken işitme kontrollerini de yaptırmasının önemini ortaya koyuyor.

Diyabetle birlikte işitme kaybı oluşuyor

Demant Türkiye, dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen diyabet alanında yapılan çalışmalarda önemli bulgular olduğuna dikkat çekiyor. Çalışmalardaki verilere göre, her iki kişiden biri diyabet hastası ve kişiler diyabetin etkilerinin farkında değil1. Farklı ülkelerde diyabetli kişilerle yapılan çalışmalar, kanda artan şeker yoğunluğuna bağlı olarak iç kulağa ulaşan kan miktarının etkilenmesi sonucu işitme kaybının ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

30-60 yaşları arasındaki Tip 2 diyabet hastalarının yüzde 60’ında işitme kaybı görülüyor

Diyabet üzerinde yapılan araştırmalarda, zamanla kanda biriken glikozun vücuda zarar verdiği, kısa ve uzun vadeli sağlık sorunları riskinin arttığı görülüyor. Demant Türkiye, bu sorunlardan birinin de işitme kaybı olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmalara göre 30-60 yaşları arasındaki Tip 2 diyabet hastalarının yüzde 60’ında işitme kaybı görülüyor. Tip 2 diyabet hastası olup aynı zamanda işitme kaybı yaşayan kişilerin işitme kayıplarının ise yüzde 40’ının hafif-orta dereceli, yüzde 50’sinin orta-ileri dereceli, yüzde 10’unun ise ileri dereceli işitme kaybı düzeyinde olduğu ortaya koyuluyor.

Diyabet hastaları düzenli işitme kontrollerini yaptırmalı

Kişilerde yaşanan diyabet ile işitme kaybı görülme sıklığı arasında önemli bir ilişki olduğunu gösteren çalışmada, Demant Türkiye, hiperglisemi ve hipertansiyon durumlarında işitme kayıplarının ilerleme gösterebileceğine dair bulgulara işaret ediyor. İşitmenin sadece kulakla değil beyinle direkt ilişkili olduğu düşünüldüğünde; işitme kaybının erken teşhisinin hem sosyal hem de bilişsel yönden sahip olduğu etkiyi vurgulayan Demant Türkiye, özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerin düzenli aralıklarla işitme testlerini yaptırmasının öneminin altını çiziyor.