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Sağlık

Diyabete karşı doğal ilaç! Suh bitkisinin inanılmaz faydaları...

Genellikle peynir yapımında kullanılan suh bitkisinin diyabet başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğunu biliyor muydunuz? Birçok araştırmaya konu olan bu inanılmaz bitkinin faydalarını sizler için araştırdık. İşte suh bitkisinin inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 05:28:00 -
Diyabete karşı doğal ilaç! Suh bitkisinin inanılmaz faydaları...

Ülkemizde Van'da yetişen suh bitkisi, genellikle peynir yapımında kullanılıyor. Uzmanlar, suh bitkisinin sağlığa birçok faydası olduğunu vurguluyor. Birçok bilimsel araştırmaya konu olan suh bitkisi, diyabet başta olmak üzere birçok hastalığa adeta şifa oluyor. Peki suh bitkisi nelere iyi geliyor? İşte suh bitkisinin bilinmeyen faydaları...

- Böbrek sağlığına iyidir. Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını destekler, taş ve kum oluşumunun önüne geçer.

- Vücuttaki sıvı dengesini korur.

- Kabızlığa iyi gelir, bağırsakların işlevini arttırır.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür. Ayrıca mesanede biriken iltihapları söküp atmada etkilidir.

- Mide rahatsızlıklarına karşı oldukça etkilidir. Mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

- Karaciğerin kendi kendini temizlemesine yardımcı olur.

- Pankreas kanserini önler.

- Hücreleri yeniler.

- Cilt sağlığına da faydalıdır. Yaşlanma ve kırışıklığı azaltır. Dermis tabakasındaki yağlı hücrelerin sayısını azaltır.

- Tüm toksinlerin idrar yolu ile vücuttan atılmasını sağlar.

- Yemek borusundaki enfeksiyonlu hücrelerin sayısını azaltır.

- Yapılan birçok araştırma suh bitkisinin diyabete adeta şifa olduğunu göstermiştir.

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