Diyabete dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Ömür boyu süren bir hastalık olan Diyabet Hastalığı’na farkındalık oluşturmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Bisikletliler Derneği işbirliği ile ‘Diyabetliler için pedal çevir’ etkinliği düzenlendi. Manisa Valiliği önünde toplanan bisikletçiler, Atatürk Kent Park’a kadar pedal çevirdi. Atatürk Kent Park’ta Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş tarafından karşılanan bisikletçilere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kan Ölçümü yapıldı.

"Destek görüyoruz"

Etkinliğin önemine değinen Manisa Bisikletliler Derneği Başkanı Ramazan Yüksel, “14-18 Kasım Diyabetliler Haftası olarak kutlanıyor. Bizde ‘Diyabetliler için pedal çevir’ etkinliği düzenledik. Başından beri Manisa Büyükşehir Belediyesi bu konuya ciddi önem verdi. Her zaman önem veriyorlar. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen ve bizlere desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve tüm personellere teşekkür ediyorum” dedi.

"Amacımız bireyleri spora yönlendirmek"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ise, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Diyabet Hastalığı ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Manisa Valiliği önünden başlayan bir bisiklet etkinliği düzenledik. Bu etkinliklerin diğer amacı da bireyleri herhangi bir spor etkinliğine yönlendirmek ve sağlıklı bir hayata başlamasını sağlamaktır. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklerde her zaman kurum ve kuruluşlarla, vakıflarla, derneklerle ortak hareket etme adına varız diyoruz” dedi.