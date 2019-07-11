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Diyabet hastalığı hangi bölüme girer? Diyabet hastalığı neden olur tedavisi nedir?

Yetişkinlerde görülen diyabet hastalığı pankreasta yapılan insülin hormonunun zaman içerisinde gittikçe azalması veya üretilen insülinin etkisiz kalmasıdır. Diyabet hastalığı hangi bölüme girer? Diyabet hastalığı neden olur tedavisi nedir? Diyabette beslenme nasıl olmalı?

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
Diyabet hastalığı hangi bölüme girer? Diyabet hastalığı neden olur tedavisi nedir?

Yetişkinlerde görülen diyabet hastalığı pankreasta yapılan insülin hormonunun zaman içerisinde gittikçe azalması veya üretilen insülinin etkisiz kalmasıdır. Diyabet hastalığı hangi bölüme girer? Diyabet hastalığı neden olur tedavisi nedir?

Tip 2 Diyabet hastalarının ameliyat yöntemi kullanılarak tedavi edilmesine metabolik cerrahi denir. Metabolik cerrahi ameliyatları ince bağırsaklarda yer değiştirme işleminin yapıldığı bir operasyondur. Ameliyatla ince bağırsağın başlangıç ve son kısımlarının yeri değiştirilerek insülin hormonları aktif hale getiriliyor. Bu sayede hasta hem ömür boyu diyabet ilacı almaktan kurtulur hem de vitamin ve mineral bağımlısı olmaz.

Ameliyatla diyabet hastalığından kurturulur mu?

Ameliyat sayesinde hastalar hem diyabet gibi hayati bir hastalıktan hem de bir ömür boyu mahkum oldukları ilaç ve insülinden kurtulurlar. Cerrahi yöntemle; diyabete eşlik eden obezite, yüksek tansiyon, kolesterol, trigiliserid, kilo fazlalığı ve uyku apnesi gibi sorunlar da kalıcı olarak çözümlenir. Diyabet hastalığı için genel cerrahi bölümüne gidilir.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
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  12. Diyabette beslenme nasıl olmalı?

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