Diyabet hastaları için kontakt lensler geliştirildi

Güney Kore’deki Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kablosuz olarak güç alan diyabetten kaynaklı retinopati sorunu yaşayan hastaların durumunu takip edebilecek, teşhis koyabilecek ve gerekli tıbbi tedaviyi sağlayabilecek yeni kontakt lensler geliştirdiklerini açıkladı.

Geliştirilen yeni kontakt lenslerin, cilt dostu polimerlerden üretildiği ve gözyaşlarından gerçek zamanlı olarak glukoz seviyesinin ölçümünü yaptığı belirtildi. Lensi kullanan kişinin ihtiyaç duyması halinde, lenslerin içinde bulunan ilacın doğrudan gereken bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Veri bağlantısı olan ve kablosuz bir şekilde güç alacağı belirtilen akıllı lenslerin klinik tedaviler üzerinde çeşitli testlere başlanması ve ilerleyen günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.