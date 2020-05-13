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Aktüel

Ditaş Kavşağı ve Demiryolu Üst Geçidi İnşaatı Başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ditaş Kavşağı ve demiryolu üst geçidi çalışmalarının başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:46:12 -
Ditaş Kavşağı ve Demiryolu Üst Geçidi İnşaatı Başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ditaş Kavşağı ve demiryolu üst geçidi çalışmalarının başladığını duyurdu.


Niğde için büyük önem arz eden, birçok kazanın yaşandığı ve Niğde’nin kanayan yaralarından olan Ditaş Kavşağı ve demiryolu üst geçidi ile Niğde ili arasındaki bulvarı kesen demiryolu trafik akışını engellemektedir. Demiryolu araç üst geçidi, eski Kayseri yolu Ditaş önüne yeni kavşak düzenleme çalışmaları başladı. 20 metre genişliğinde ve çift şerit halinde yapılacak olan üst geçit 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır.


Başkan Özdemir; “Seçim kitapçığımızda ne söz vermişsek her birini bir bir yerine getiriyoruz. Ditaş Kavşağı demiryolu üst geçidi çalışmalarımız hayırlısıyla başladı. Şehrimize en çok yakışacak olan projelerimizden birisi de budur. Her sözümüzü tek tek yerine getireceğiz. Amacımız; milletimize hizmet etmek, milletimizin yaşam kalitesini daha yukarıya çıkarmak. Projelerimizde desteklerini bizden esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ederim” dedi.

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