Distimi nedir? Distimi belirtileri nelerdir?

Distimiyi ele alırken, depresyon belirtileri, hastanın düşünce yapısı ve kişilik yapısı ayrı ayrı ele alınmalıdır. ancak bu şekilde bir yaklaşım, tedavide etkili olur. Distiminin Nedenleri Nelerdir? Psikiyatrik hastalıkların genel geçer tek bir nedeni yoktur. Psikolojik, sosyal ya da biyolojik etkenler bu hastalıklara sebep olabilir.

Distimi belirtileri neler?

Kronik bir depresyon formu olan distimi yaygın olarak aşağıdaki belirtilerle karakterize olur:

Hayata olan ilgiyi kaybetme ve konsantre olamama,

Günlük aktiviteler ve iş söz konusu olduğunda üretkenlik gösterememe,

Sürekli olarak üzüntülü ve umutsuz hissetme,

Özgüven duygusunda azalma,

Sosyal aktivitelerden kaçınma,

İştahta ve uyku düzeninde ciddi değişikliklerin gerçekleşmesi.

Distimi tedavisi nasıl yapılır?

Gerek Depresyon gerekse Distimi için öncelikle hastanın kişilik yapısı ve düşünce yapısı ayrı ayrı ele alınır. Her iki hastalıkta da ilaç tedavisi mümkündür. İlaç tedavisi ile hastaların çoğunda belirtiler azalır ve şikâyetler geriler. Ancak tek başına ilaç tedavisi uzun süre alan bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle aile ve yakın çevrenin de desteği alınarak ilaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanır.