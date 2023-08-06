Disney olayı ikiyüzlüleri ifşa etti

Söz konusu olayın ardından Disney Plus ile anlaşması bulunan ve Atatürkçü geçinen grubu sessizliğe boğdu. 'Atatürkçü' maskesi düşen malum kesiminin sessiz kalarak 'ikiyüzlü' olarak değerlendirilen tavrı tepki çekti.

Altaylı'dan Disney savunması

Disney'in Atatürk dizisini kaldırmasının ardından Altaylı, şahsi internet sitesi üzerinden hükümete saldırdı.

Atatürk dizisini yayınlamayan platformu savunmaya geçen Altaylı, Disney Plus'a tepki gösteren AK Parti iktidarını 'Atatürkçü düşmanı' ilan etti.

Disney savunmasının arkasındaki duygusal destek

Atatürk dizisini yayınlamayan platform yerine tepki gösteren hükümete yönelik saldırıya geçen Altaylı'nın bu tavrının arkasındaki 'duygusal' gerçek ortaya çıktı.

Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın Disney Plus ile ilişkili olduğu tespit edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hande Altaylı, kaleme aldığı "Şakir Paşa Ailesi" isimli yapım için Disney Plus'la anlaşma yaptığı, ayrıca Disney'e ait Fox TV'de "Woman" isimli dizi uyarlamasının senaryosunu yazdığı belirlendi.

Tepki yağınca hakarete sarıldı

Bu ikiyüzlü tavrın ardından Altaylı'ya tepki yağdı. 'Ekmeğini Disney'den çıkaran' Altaylı da adeta suç bastırmak için hakaret silahına sarıldı.

Eşiyle anlaşması olan Disney'e teşekkür eden Altaylı, "Diyecekler ki şimdi; 'Bak şerefsize Disney'e teşekkür ediyor.' Edeceğim. Hiç korkum yok. Benim hiçbirinizden korkum yok. Trolleri üstüme sabahtan akşama kadar salın kardeşim." ifadesinde bulundu.

"Disney, hepinizi Atatürkçü yaptı" diyen Altaylı, şu hakaretlerle saldırıya geçti:

"Biz kırk senedir uğraştık yapamadık, Atatürk yüz senedir uğraştı yapamadı, kanunlarla olmadınız, zorlamayla olmadınız, Disney sayesinde bir gecede Atatürkçü oldunuz. Bir diziyi yayından kaldırdı veya yayınlamaktan vazgeçti, bütün ne kadar Atatürk düşmanı varsa, ne kadar alçak hain varsa, ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'e söverek hayatını geçirmiş şerefsiz varsa, hepsi bir gecede Atatürkçü oldu. Helal olsun Disney'e! Hepsini bir gecede Atatürkçü yaptınız, biz yapamadık."