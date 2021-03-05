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Ekonomi Dişli Belediyesi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Dişli Belediyesi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. Afyonkarahisar’da bulunan Dişli Belediyesi Personel Limited Şirketi, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanında, Dişli Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalışmak üzere bahçe işlerinden anlayan okuryazar ve 18-55 yaşları arasında personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Dişli Belediyesi Personel Limited Şirketi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 17:30:00 -
Dişli Belediyesi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan personel alım ilanda Dişli Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesine 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan personel alım ilanına göre, başvuru yapacak adayların, okuryazar ve 18-55 yaşları arasında olmaları gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Dişli Belediyesi personel alımı ne zaman?

Dişli Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 05.03.2021 – 09.03.2021 tarihine kadar Köprübaşı Mah. Hacı Bekir Sok. Bolvadin/Afyonkarahisar adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.

Dişli Belediyesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4-En az okuryazar mezunu olmak

5-Dişli’de ikamet ediyor olmak

6-18 – 55 yaş arasında olmak

Dişli Belediyesi personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

1-T.C. kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanını önlü arkalı fotokopisi

2-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

3-Adli Sicil Belgesi (Mülakatta başarılı olan aday için istenecektir)

4- Nüfus kayıt örneği

5-Sağlık raporu

6-İkametgah kaydı

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