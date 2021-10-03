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Kadın - Aile Dişlerinizi beyazlatmak ister misiniz?
Kadın - Aile

Dişlerinizi beyazlatmak ister misiniz?

Evde kullanabileceğiniz birçok malzeme ile dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 19:26:00 - 2021-10-03 19:32:55
Dişlerinizi beyazlatmak ister misiniz?

Evde kullanabileceğiniz birçok malzeme ile dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Dişlerimizin sağlığı için öncelikle dişlerinizi günde 2 defa diş macunuyla fırçalamaktır. Evde diş beyazlatma tekniklerini yazımızda sizlere aktarıyoruz.

Evde diş beyazlatmak isteyenler İşte tariflerimiz;

Tarif-1

Bir çay kaşığı karbonatı bir karbonatı bir kaba boşaltın. Üzerine limon suyu damlatılır. Köpüklene kadar bu karışımı karıştırın. Dişlerinize sürerek fırçalayabilirsiniz.  Karışımda asit özelliği olduğundan dolayı haftada en fazla 2 defa bu karışımı uygulayabilirsiniz. Sadece karbonat İle Diş Beyazlatma da yapabilirsiniz. Bu yöntemi ise haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Tarif-2

Sirke, tuz ve karbonattan 1 çay kaşığı kadar bir kabın içerisinde karıştırılır. Dişlerinizi fırçalarken bir miktar dişlerinize sürün ve fırçalayın. Bu karışım birkaç defa yapılınca fark anlaşılacaktır.

Tarif-3

Dişlerinizi beyazlatmak ve bakterilerden de uzaklaştırmak isterseniz bu tarif size göre. Havanda dövülen adaçayına 1 çay kaşığı karbonat ve tarçını ekleyerek bu karışımla dişleriniz fırçalayabilirsiniz.

Tarif-4

Muz kabuğunda bulunan magnezyum ve potasyum maddeleri vardır. Bu nedenle muz kabuğu yardım ile dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Muz kabuğunu dişinize direk sürün.

Tarif-4

Dişlerinizdeki mikropları yok etmek isterseniz defneyaprağı kullanabilirsiniz. Defneyaprağını un haline gelene kadar ezin ve üzerine portakal kabuğu rendeleyin. Karıştırdığınız bu karışımı diş fırçanıza sürüp dişlerinizi fırçalayınız.

Tarif-4

Çilek içerisinde bulunan malik asit ve lif açısından zengin olması nedeniyle dişlerinizin beyazlaması da etkin rol oynar. Çilekleri ezerek püre haline getirerek diş fırçanıza sürüp dişlerinizi fırçalayın.

 

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