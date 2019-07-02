0553 313 94 23

Dişlerdeki renk bozukluğuna dikkat çekti

Diş Hekimi Yalçın Genç, “Estetik Diş Hekimliği, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeyi sağlamak amacı ile genel diş hekimliği ile bazı temel prosedürlerin beraber uygulandığı bir süreci kapsadığını belirtti.

02 Temmuz 2019 Salı 10:34
Dişlerdeki renk bozukluğuna dikkat çekti

Diş Hekimi Yalçın Genç, “Estetik Diş Hekimliği, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeyi sağlamak amacı ile genel diş hekimliği ile bazı temel prosedürlerin beraber uygulandığı bir süreci kapsadığını belirtti.


Diş Hekimi Genç, “Diş Estetiği tedavi hizmetleri porselen laminalar, metalsiz porselen kaplamalar ya da köprüler, diş beyazlatma yöntemleri, onley dolgular, zirkonyum köprüler ya da implant üstü porselenleri kapsamaktadır “ dedi.


Diş Hekimi Genç, dişlerin muayenede beyazlatılacağı gibi evde de kullanılan ağız koruyucu kiti ile de bu işlemin yapılabileceğini ifade ederek “En basit ve en çok bilinen kozmetik işlemlerden biri olan diş beyazlatma, üzerinde sarı, kahverengi ya da turuncu lekeler olan dişlerde en etkili yöntemdir. Dişler diş hekiminin muayenehanesinde beyazlatılabileceği gibi diş hekiminiz size evde kullanılabilecek ve ağzınıza uygun olarak hazırlanmış bir ağız koruyucuyu da içeren kiti önerebilir. Her iki seçenek de hidrojen peroksitin bir formunu kullanarak lekeleri temizler ve dişleri parlatır” şeklinde konuştu.


Rengi bozulmuş, yıpranmış ya da eğrilmiş diş problemler için porselen kaplamanın çözüm olduğunu belirten Diş Hekimi Genç, “Porselen kaplamalar, özel olarak yapılmış, tırnak kalınlığında diş renginde kabuklar olup, doğal dişinizin üzerine yapıştırılır. Renksiz ve şeffafa yakındırlar ve bu nedenle üzerine yapıştırılan dişin şekline, büyüklüğüne, rengine ve uzunluğuna uygun olarak doğal bir görünüm verirler. Porselen kaplamalar rengi bozulmuş, yıpranmış ya da eğrilmiş dişler gibi problemlere çözümdür” ifadelerini kullandı.


Bonding’in dişteki kırık ve çatlakları onarmanın ya da ön dişlerde şekil ve renk değiştirmek için kullanıldığını kaydeden Diş Hekimi Genç, “Önce yapıştırılacak kompozit malzemenin rengi ile doğal dişinizin rengi birbirine uyumlu hale getirilir. Daha sonra dişiniz hafifçe törpülenerek buraya yapıştırma malzemesinin sıkı yapışmasını sağlamak için bir jel sürülür. Kompozit malzeme uygulandıktan sonra dişe oturtulup, yüksek yoğunluklu ışıkla sertleştirilir. Daha sonra da doğal görünüm için parlatılır. Bonding küçük alanlar üzerinde etkilidir çünkü daha geniş alanlar kırılmaya müsaittir” şeklinde konuştu.


Diş Hekimi Genç, “Inlay-Onlay dolgular ise koyu metal amalgam dolgular zaman içinde aşındıklarından değiştirilmeli gerekir; ayrıca dişin çatlayıp ayrılmasına neden olabilirler. Diş rengindeki dolgular doğal dişiniz ile renk olarak çok uyumlu olduklarından, neredeyse fark edilmezler. Buna ek olarak gümüş dolgulardan daha güçlü ve uzun ömürlüdürler” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli: "15 Temmuz mücadele ruhu sokaklarda, caddelerde devleşen milletin 15 Temmuz destanı olarak hafızalara kazındı"
    1. Bahçeli: "15 Temmuz mücadele ruhu..
    2. Beşiktaş'tan transfer bombası Boateng
    3. PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti
    4. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
    5. Rus firması Sinop’ta oyuncak üretecek
    6. İzmit Belediyesi ot biçme..
    7. Kalp sağlığının anahtarı doğru..
    8. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe’de!
    9. Fenerbahçe son dakika transfer..
    10. "Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal"
    11. Halk Kart’a 5. Dönem başvuruları..
    12. Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına..
    13. Düğün konvoyunda “drift” pahalıya..
    14. Başkan Büyükakın, Darıca Askeri..
    15. Resmen açıklandı! Emre Belözoğlu..
    16. Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu..
    17. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
    18. YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları..
    19. Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari..
    20. Türkiye’den Birleşik Arap..
    21. Kosova’da 6 ayda 600 kilo uyuşturucu..
    22. Trafik kazasında 5 kişilik aile..
    23. Çarşamba’da Yaz Spor Okulları açıldı
    24. Sapanca’da Yaz Spor Okulları açılıyor
    25. Aydınlı çocukları en mutlu eden ders
    26. Başkan Özcan’dan hentbol takımına..
    27. DeFacto yazın trendlerini açıkladı
    28. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde..
    29. Trabzonspor yarın toplanıyor
    30. TESKİ’den personellerine bir avantaj..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız