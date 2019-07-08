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Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, diş beyazlatmanın çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözüm olduğunu söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, diş beyazlatmanın çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözüm olduğunu söyledi.


Estetik diş hekimliğinde kullanılan diş beyazlatma işleminin estetik diş hekimliğindeki en önemli sorunlardan olan diş renkleşmelerini önlemeye yönelik olduğunu ifade eden Diş hekimi Yalçın Genç, “Dişlerin doğal renkleri yıllarla ve kullanılan çay, kahve sigara etkisiyle koyulaşır. Bu dişlere porselen vs. yaptırmak yerine bleaching olarak da adlandırılan beyazlatma yöntemi uygulanır ve bu işlem sonunda dişler durumuna göre sekizon tona kadar açılır. Bleaching (diş beyazlatma) işleminde, dişin mine ve dentin tabakalarına nüfuz edilerek bu bölgelerde oluşan renklenmeler kaldırılıp, dişin rengi istenilen tona kadar beyazlatılabilmektedir” diye konuştu.


Diş Hekimi Yalçın Genç, iki tip beyazlatma işlemi bulunduğunu belirterek, “Office Bleaching (Klinikte Diş Beyazlatma) ve Home Bleaching (Evde Diş Beyazlatma) Office Bleaching: Bu beyazlatma yöntemi; dişhekimi tarafından klinikte uygulanır. Dişe sürülen beyazlatıcı maddenin üzerine beyazlatmayı hızlandıran bir ışın uygulanır. Kullanılan beyazlatma jelleri genellikle karbonitperoksit ihtiva eder.


Home Bleaching: Sizden alınan ölçülerle hazırlanan plakları günde bir kaç saat takarak bayazlatma işlemini evinizde yaparsınız. Doktorunuzun önerdiği miktardaki ağartma jelini plağın dişlerinizin ön yüzüne denk gelecek kısmına koyar, plağı ağzınıza yerleştirirsiniz. Ortalama 3 ila 6 günlük kullanım sonucu istediğiniz renge kavuşabilirsiniz. Evde yapılan ağartma yöntemiyle özellikle kanal tedavisi görmüş canız dişlerdeki koyu renk giderilemeyebilir. Ya da tetrasiklin lekeleri dediğimiz lekeler için sonuç alınmayabilir. Çünkü ağartma jelinin konsantrasyonu diş veya dişetlerinize zarar gelmesin diye düşük tutulmuştur. Home bleachingde kullanılan ağartma jelinin etken maddesi yüzde 10 1622 lik oranda carbomid peroksittir (CH4N2O2). Carbomid peroksit beyaz kristaller halindedir. Bu beyaz kristallerle su temasa geçtiğinde ağartıcı madde olan hidrojen peroksit açığa çıkar. Hidrojen peroksit de dişte ağartma işlemini yapan maddedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
  1. doğa

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