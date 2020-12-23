Dişler nasıl beyazlar? | Dişleri beyazlatmak için ne yapılır?

Gün içinde tükettiğimiz çay, kahve, sigara ve diğer yiyecek ve içecekler dişlerimizde bazı lekelere yol açmaktadır. Bu lekelere çözüm olarak ise ilk akla gelen pahalı ürün veya tedaviler olur. Ancak bu tedavilere gerek duymadan, evde yapacağınız birkaç küçük işlem ile daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Peki, bunlar nelerdir? İşte detaylar…

Dişleri beyazlatmak için ne yapılır?

Karbonat ve limon suyu; Karbonat diş beyazlatma için mucizevi sonuçlar verebilir. Birkaç damla limon suyunu ve bir çay kaşığı karbonatı macun kıvamını alana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz macunu bir diş fırçasıyla ya da parmağınız yardımı ile dişlerinize sürün. En fazla iki dakika boyunca dişlerinizin lekeli bölümlerine ovalayın. Birkaç uygulama sonra diş tonlarınızdaki değişimi görebilirsiniz.

Gliserin; Gliserin maddesi, ağız içi bakterileri öldüren ve çok daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlar. Gliserini ağız bakımı için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız gerekir. Daha sonra birkaç damla gliserini diş fırçanıza damlatın. Beyazlatmak istediğiniz noktaları gliserinle fırçalayın ve ağzınızı suyla çalkalamayı unutmayın.

Tarçın ve adaçayı; Tarçın ve adaçayı ikilisi diş beyazlatmada kullanılan doğal yöntemler arasında yer alır. Diş fırçanızın üzerine biraz tarçın ve biraz adaçayı serpin. Daha sonra dişlerinizi fırçaladığınızda dişlerinizin çok daha sağlıklı ve çok daha beyaz olduğunu fark edeceksiniz.

Çilek; Çilek diş beyazlatma konusuna en etkili meyveler arasında yer alır. Çileği ezerek püre kıvamına getirmenizin ardından diş fırçası ile dişlerinizi fırçalamanız gerekir.

Tuz ve sirke; Bir çay kaşığı tuz ile bir çay kaşığı sirkeyi iyice karıştırdıktan sonra bu karışım ile dişlerinizi fırçalayınız. Diş etlerinizin daha sağlıklı olduğunu ve dişlerinizin beyazladığını kısa sürede fark edeceksiniz.

Diş bakımı nasıl olmalıdır?

Diş fırçasını çok uzun süre kullanmak; Bir diş fırçasının ortalama ömrü üç ay kadar süredir. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekmektedir. Çünkü diş fırçasının kılları yıpranmış olacaktır.

Dişlerinizi fırçalamaya yeterince zaman ayırmamanız dişlerinizin sağlığını etkiler. Bir diş fırçalama seansı için önerilen süre iki dakika kadardır. Ortalama bir kişinin dişlerini fırçalama süresi ise sadece 45 saniye sürmektedir. Diş fırçalamasını 2 dakikadan az bir süre tutuyorsanız eğer diş macunundaki florürün diş minesine ulaşmasını engellemiş olursunuz.

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzı su ile durulamamanız gerekir; Ağzınıza su girdiğinde diş macununuzdaki florürün verimliliğini düşmektedir. Su yerine florür içeren bir gargara veya ağız yıkama suyu kullanmanız daha doğru olacaktır. Üstelik dişlerinizi fırçaladıktan sonra su içmek veya içecek tüketmek için en az yarım saat beklemeniz gerekir.