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Dişler için fırça gibi sağlık görevi yapıyorlar

Meyvelerin asıl besin değerleri kabuklarında.. Kabuklu meyvelerin iyice yıkadıktan sonra ısırılarak yenmesi diş sağlığı açısından da son derece faydalı..

25 Kasım 2018 Pazar 15:59
Dişler için fırça gibi sağlık görevi yapıyorlar


Özellikle elma, armut ve ayva gibi meyvelerin kabuklarıyla birlikte ısırılarak yenmesinin, dişleri sağlam olanlar, gençler için diş fırçası görevi yapacağı belirtiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı uzmanlarının tavsiyesi bu.. “Elma, armut ve ayva gibi meyveleri yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte ısırarak yemek, kabukların diş aralarının temizlenmesini sağlayarak, diş fırçası görevi yapar” diyorlar..

Gerçi yaz geride kaldı. Karpuz da çekildi piyasadan ama karpuzun da diş sağlığı açısından son derece yararlı olduğu belirtilmekte.

Buna mukabil incir, kavun ve çilek gibi meyveler, şeker miktarı fazla olmaları nedeniyle diş sağlığı açısından son derece zararlı. Özellikle diş aralarında kalan ve fırçayla temizlenmeyen incir çekirdeklerinin artıkları mikroorganizmaların üremesine sebep oluyor. Onun için incir, kavun ve çilek gibi şeker miktarı yüksek olan meyveleri yedikten sonra dişlerin fırçalanması gerekiyor..

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:59
  1. meyve
  2. meyvelerin faydaları
  3. diş sağlığı

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