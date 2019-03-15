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Disleksi için Farkındalık Semineri

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla ‘’Disleksinin Farkındayım’’ konulu seminer düzenledi.

15 Mart 2019 Cuma 14:52
Disleksi için Farkındalık Semineri

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla ‘’Disleksinin Farkındayım’’ konulu seminer düzenledi.


Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shiva Mameghani ve öğrencileri tarafından üniversiteye davet edilen Psikolog Buket Çebi Bayramoğlu, ‘Öğrenme Bozukluğu’ olarak bilinen Disleksi’yi nasıl tanırız ? Disleksinin belirtileri nelerdir ? Disleksi de erken teşhisin önemi, Disleksi olan çocuklarda yapılan çalışmalar konularında öğrencilere bilgi verdi.


Bayramoğlu, günümüzde toplumda disleksinin yaygınlığının yüzde 8-10 oranında olmasına rağmen, henüz ne ebeveynler, ne öğretmenler ne de çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağlayan psikologların bu rahatsızlığın yeterince farkında olmadığını söyledi. Bayramoğlu “Disleksi’yi tanımakta , anlamlandırmakta, bunun zeka geriliği veya hastalık olmadığını anlamakta zorlanıyorlar. Bunun önüne geçebilmek ve en azında farkındalık oluşturmaya öğrencilerimizden başlamamız gerekirdi. Bu anlamda bugün burada Psikoloji ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ile birlikte olmamız çok önemlidir. Disleksi, zeka düzeyi ‘normal veya normal üstü’ olan, ‘okuma hızı,okuma kalitesi,okumayı öğrenme hızı,okuduğunu anlama- anlatma becerisi’ yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır’’ dedi.


Disleksinin belirtileri ile ilgili bilgiler veren Bayramoğlu “En önemli belirtilerin şu şekilde sıralayabiliriz. Okumayı öğrenirken zorluk yaşama, okuma hızının beklenenin altında olması, yazarken harf atlama, okurken kelimeleri değiştirerek okuma, bozuk yazma, okurken harf atlama, okumakta zorlanma, yazarken zorlanma, harfleri birbirine karıştırma, rakamları ters yazma, okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma, sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma, renkleri karıştırma, sağı solu ayırt etmekte zorlanma, kendini,bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma, okula gitmek istememe, ayakkabı bağlama gibi motor becerilerde zorlanma, yazarken sıra, satır atlama, imla kurallarını uygun yazmakta zorlanma ve noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirine karıştırma en önemli belirtileridir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:52
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