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Yerel

Dışkıya saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

Sivas’ta hayvan dışkısına saplanan bir inek vatandaşların hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:31:00 -
Dışkıya saplanan ineği kurtarmak için seferber oldular

Sivas’ta hayvan dışkısına saplanan inek halatla çekilerek kurtarıldı.

Sahibini beklemeden işe koyuldular

Sivas'ta Merkeze bağlı Beypınar köyünde arazide yayılan bir inek, hayvan dışkısına saplanarak mahsur kaldı. Yol kenarına yakın bir noktada bataklığa saplanan ineği gören Murat Karadeve ve arkadaşları ineğin yardımına koştu. Karadeve ve arkadaşları ineğin sahibini beklemeden kurtarma çalışmalarını başlattı. İnek, boynuzuna takılan ipin araçla çekilmesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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