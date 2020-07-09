  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Dışkıcı' Celal Şengör şimdi de Adnan Menderes'i diline doladı

Kendi dışkısını yemesiyle bilinen ve Osmanlı padişahlarına yönelik skandal sözleriyle gündemden düşmeyen Celal Şengör, bu kez de merhum Başbakan Adnan Menderes'i diline doladı. 'Dışkıcı' Şengör, Türkiye'nin son 50 yılına Menderes'in damga vurduğunu ve bunun kötü anlamda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:13:00 - 2020-07-09 12:15:10

Kendi dışkısını yemesiyle bilinen ve Osmanlı padişahlarına yönelik skandal sözleriyle gündemden düşmeyen Celal Şengör, şimdi de merhum Başbakan Adnan Menderes'i diline doladı.

Gazeteci Kenan Taş'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan 'dışkıcı' Şengör, koronavirüs salgınından, eğitim sistemine; depremden siyasete birçok konuda konuştu. Konu siyasete geldiğinde ise yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin çöküşü Demokrat Parti ile başladı"

Taş'ın "Son 50 yıla kim damga vurdu?" diye sorduğu Şengör, Adnan Menderes hakkında tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Son 50 yıla, Adnan Menderes'in damga vurduğunu söyleyen Şengör, bunun 'kötü' anlamda olduğunu belirtti. Şengör, sözlerinin devamında "Türkiye'nin çöküşü Demokrat Parti ile başladı. Gerçi Halk Partisi, bu işin hazırlığını yaptı. Ondan sonra Demokrat Parti geldi. Ondan sonra da belimiz doğrulmadı." dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eren

Adam alışmış b.k yemeye. Yemeden de işte böyle duramıyor sebatayist ..
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı