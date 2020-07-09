'Dışkıcı' Celal Şengör şimdi de Adnan Menderes'i diline doladı

Kendi dışkısını yemesiyle bilinen ve Osmanlı padişahlarına yönelik skandal sözleriyle gündemden düşmeyen Celal Şengör, şimdi de merhum Başbakan Adnan Menderes'i diline doladı.



Gazeteci Kenan Taş'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan 'dışkıcı' Şengör, koronavirüs salgınından, eğitim sistemine; depremden siyasete birçok konuda konuştu. Konu siyasete geldiğinde ise yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin çöküşü Demokrat Parti ile başladı"

Taş'ın "Son 50 yıla kim damga vurdu?" diye sorduğu Şengör, Adnan Menderes hakkında tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Son 50 yıla, Adnan Menderes'in damga vurduğunu söyleyen Şengör, bunun 'kötü' anlamda olduğunu belirtti. Şengör, sözlerinin devamında "Türkiye'nin çöküşü Demokrat Parti ile başladı. Gerçi Halk Partisi, bu işin hazırlığını yaptı. Ondan sonra Demokrat Parti geldi. Ondan sonra da belimiz doğrulmadı." dedi