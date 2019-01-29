0553 313 94 23

Dışkı yiyen Celal Şengör, İslami adetlere saldırdı! "Bence gömülmek aptalca"

Sansasyonel açıklamaları ile sürekli gündeme gelen ama en çok da kendi dışkısını yediği için akıllarda kalan Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, bu kez de insanların gömülmesi ve yakılmasına kafayı taktı.

29 Ocak 2019 Salı 18:22
Dışkı yiyen Celal Şengör, İslami adetlere saldırdı! "Bence gömülmek aptalca"

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliğibölümünde profesör olanCelal Şengör, yaptığı sivri çıkışlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta içinde organ bağışı ile ilgili olarak "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Şengör, kendisini gündeme getirecek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şengör'ün tercih ettiği konu ölen insanların gömülmesi oldu. ''İnsanları gömmek aptalca, bunlar yedek parça'' ifadesini kullanan Prof. Şengör, araştırma yapılabilmesi için bütün vücudunu bağışlayacağını söyledi.

Organ tartışmasında geri adım atmadı

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışı ile ilgili sözlerinin tepki çekmesi üzerine yaptığı açıklamada geri adım atmayarak, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Şengör, ''Organlarım bir dangalağa gidecekse, onun yerine bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim'' şeklinde konuştu.

"İnsanları gömmek veya yakmak aptalca"

İnsanların gömülmesine karşı olduğunu söyleyen Şengör, cesetlerin yakılmasına da karşı olduğunu belirtti. Şengör, "Ben doğru bulmuyorum bunları. Hatta aptalca buluyorum. Kullanın, yedek parça" dedi.

Şengör şöyle konuştu:

"Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Mesela annem öleli kaç sene oldu. Gitmedim bir daha. Niye gideyim, ne var orada yahu karbondan başka? Toprak ve karbon…"

Bütün vücudunu araştırılması için bağışlayacağını söyleyen Şengör, ''İskeletimi bile bağışlıyorum. Mümkünse iskeletim bir sınıfta kullanılsın'' ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:22
  1. İstanbul
  2. Celal Şengör
  3. Dışkı yiyen Celal Şengör
  4. Skandal
  5. Skandal ifadeler
  6. Gömülmeye karşı çıktı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UNRWA'dan 1,2 milyar dolarlık yardım çağrısı
    1. UNRWA'dan 1,2 milyar dolarlık yardım..
    2. İran’dan AB'ye nükleer anlaşma..
    3. Binali Yıldırım'ın yerine geçecek isim..
    4. Kuveyttürk'te ATM'den cep telefonuna..
    5. 'Otobüsü PKK yaktı' demişlerdi! Gerçek..
    6. 24 bin kişi çalıştıran dünya devi..
    7. Bolu'da aranan gencin cesedinin..
    8. Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    9. BM raportörü ile Başsavcı Fidan'ın..
    10. HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    11. Guaido itiraf etti! 'Evet konuştuk'
    12. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    13. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    14. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    15. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    16. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    17. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    18. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    19. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    20. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019