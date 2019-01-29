Dışkı yiyen Celal Şengör, İslami adetlere saldırdı! "Bence gömülmek aptalca"

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliğibölümünde profesör olanCelal Şengör, yaptığı sivri çıkışlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta içinde organ bağışı ile ilgili olarak "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Şengör, kendisini gündeme getirecek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şengör'ün tercih ettiği konu ölen insanların gömülmesi oldu. ''İnsanları gömmek aptalca, bunlar yedek parça'' ifadesini kullanan Prof. Şengör, araştırma yapılabilmesi için bütün vücudunu bağışlayacağını söyledi.

Organ tartışmasında geri adım atmadı

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışı ile ilgili sözlerinin tepki çekmesi üzerine yaptığı açıklamada geri adım atmayarak, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Şengör, ''Organlarım bir dangalağa gidecekse, onun yerine bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim'' şeklinde konuştu.

"İnsanları gömmek veya yakmak aptalca"

İnsanların gömülmesine karşı olduğunu söyleyen Şengör, cesetlerin yakılmasına da karşı olduğunu belirtti. Şengör, "Ben doğru bulmuyorum bunları. Hatta aptalca buluyorum. Kullanın, yedek parça" dedi.

Şengör şöyle konuştu:

"Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Mesela annem öleli kaç sene oldu. Gitmedim bir daha. Niye gideyim, ne var orada yahu karbondan başka? Toprak ve karbon…"

Bütün vücudunu araştırılması için bağışlayacağını söyleyen Şengör, ''İskeletimi bile bağışlıyorum. Mümkünse iskeletim bir sınıfta kullanılsın'' ifadelerini kullandı.