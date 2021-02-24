Diskalkuli nedir ve nasıl tanılanır? Diskalkuli nasıl tedavi edilir?

Diskalkuli, kişinin matematik ve sayı tabanlı işlemleri anlama, öğrenme ve gerçekleştirme yeteneğini etkileyen bir öğrenme güçlüğünü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Diskalkuli, bir tür öğrenme bozukluğu olan kişinin zeka problemi olduğunu değil aksine bu kişinin özel yetenekli olduğunu gösterebilir. İşte diskalkuli hastalığıyla ilgili merak edilen haberin detayları…

Diskalkuli nasıl tanılanır ve nasıl tedavi edilir?

Diskalkuli için bilinen bir test yoktur.

1-Çocuğunuzun öğrenme sürecini etkileyebilecek işitme veya görme bozukluğu gibi tıbbi sorunları olup olmadığını öğrenin.

2-Çocuğunuzun matematik öğretmeninden en çok sorun yaşadığı alanları ve yardımcı olabileceği yolları göstermesini isteyin.

3- Eğer yukarıdaki aşamaları uyguladığınız takdirde sorununuzu çözemediyseniz çocuğunuzu değerlendirebilecek bir uzman ile görüşün.

Matematik öğrenme bozukluğu (diskalkuli) belirtileri nelerdir?

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematik işlemlerinde (soru çok basit olsa dahi) zorlanma, uzun süre düşünmek zorunda kalma.

Matematik problemlerinde sonuca ulaşmayı sağlayan işlem sırasını oluşturamama.

Çarpım tablosunu ezberleyememe veya birkaç gün içinde unutma.

Hafıza problemleri yaşayarak, çok basit hesap hataları yapma.

Matematiksel sembolleri birbiri ile karıştırma.

Sağ-sol kavramını öğrenememe veya sürekli bu konuda hata yapma.

Dikkat bozukluğu, konsantre olamama.

Tarih, saat, zaman kavramlarına hakim olamama.

Basit geometrik şekilleri öğreneme.

İşlemlerde sürekli parmak saymak zorunda kalma.

Güncelik hayatta, alışveriş esnasında hatalı para verme veya para üstü hesaplayamama.

Bozuk para saymada güçlük çekme.

Mantıksal ve stratejik oyunlarda çokça hata yapma.