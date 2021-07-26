Dışişleri'ni hedef aldı... 'ABD şaklabanı' Merdan Yanardağ’ın sitesi, sahtekarlık yaparken enselendi

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Tunus'taki Türkiye dostu hükümete yapılan darbeye alkış tutan muhalif medya, sahtekarlıktan da geri kalmıyor. Riyakarlığını gözler önüne seren terör örgütü PKK sevici Merdan Yanardağ'ın kanalının sitesi Tele1, bir yandan darbeye adeta alkış tutarken diğer taraftan da Dışişleri Bakanlığı'nın

Dışişleri Bakanlığı'nın darbe demediğini yazdılar

Türkiye'den Tunus'taki darbeye karşı 'demokrasi' vurgusu yapılan bir açıklama geldi.

"Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanan Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır

Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Mısır ile darbe nedeniyle ilişkilerin kötüleşmesini eleştiren haberler yapan Tele1, verilen mesajda uygulanan kararların meşru olmadığının altını çizen ve demokratik meşruiyet çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı'nı, "Dışişleri resmi açıklama yaptı, darbe diyemedi" ifadesiyle hedef alması ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.

Darbeye alkış tutanların sahtekarlığına bak sen!

Dışişleri Bakanlığı'na çamur atmaya çalışan Tele1'in yaptığı haberlerle Tunus'taki darbeye alkış tuttuğu görüldü.

Tunus'un darbeci Cumhurbaşkanı Kays Said'in 'başbakanı görevden aldı' diye geçiştiren Tele1, ülkedeki olayları olağan olarak yansıttı.