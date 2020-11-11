  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişlerinden Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklamasına tepki
Aktüel

Dışişlerinden Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:32:51 -
Dışişlerinden Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklamasına tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların "uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları"na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Oruç Reis gemisinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayımlandığını belirten Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu
Dünya

Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Ermenistan yönetimine halk, tepki gösteriyor. Bugün 17 muhalif parti Erivan'da gösteriler düzenlemeye..
Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi
Dünya

Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız diplomatların da katıldığı törene bombalı saldırı düzenlendi.
3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar
Dünya

3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin yayınladığı 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu b..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay