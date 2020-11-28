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Gündem Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama
Gündem

Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:35:00 -
Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin İkamet Ettiği Apartmanın Asansörüne Irkçı Tehdit Mesajı Yazılması Hakkındaki Soruya Cevabı;

Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınıyoruz.

Sözkonusu olay Yunanistan’da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk Azınlığı’nın varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz.

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