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Dışişleri'nden ortak toplantıda Türkiye'yi hedef alan Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcilerinin katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin, "Açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz." dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 23:15
Dışişleri'nden ortak toplantıda Türkiye'yi hedef alan Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin, "Açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddettiklerini belirtti.

"Barış ve istikrara hizmet etmiyor"

Aksoy, "Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde AB ülkelerinin yanı sıra bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı olma şansı yok"

"İddiaları reddediyoruz" diyen Sözcü Aksoy "Mısır, Yunanistan ve GKRY dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz. Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri ne sorumlulukları ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur. Ayrıca, Yunanistan'ın bir yandan bize iş birliği mesajları gönderirken diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir."ifadelerini kullandı.

"Başka yolu yok"

Söz konusu ülkeleri bölgenin siyasi, ekonomik, coğrafi gerçekleriyle yüzleşmeye ve bu gerçeklerle uyumlu iş birliği politikaları izlemeye davet eden Aksoy, Doğu Akdeniz'in istikrara, Kıbrıs meselesinin de adil ve kalıcı çözüme kavuşmasının başka yolunun bulunmadığına dikkati çekti.

"Hiçbir zaman etkili olmayacak"

Aksoy, "Bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı projeler hiçbir zaman etkin ve etkili olmayacaktır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 23:15
  1. Doğu Akdeniz
  2. Hami Aksoy
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Yunanistan
  5. Mısır
  6. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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