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Gündem Dışişleri'nden Mescid-i Aksa tepkisi
Gündem

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 22:16:00 -
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir” açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Fatih Daloğlu

Sert tepki mi yalvarmış resmen. 
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