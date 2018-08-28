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Dışişleri'nden Macron'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'nin AB sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

28 Ağustos 2018 Salı 15:05
Dışişleri'nden Macron'a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin AB süreciyle ilgili açıklamalarını derin teessüfle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aksoy'un açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’te düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı’nda dün (27 Ağustos 2018) ülkemize ve AB üyelik sürecimize ilişkin olarak sarfettiği bazı sözleri derin bir teessüfle karşılıyoruz.

Ülkemiz, 15 Temmuz 2016’da akim bırakılan darbe girişimi nedeniyle oldukça zor bir dönem geçirmiştir. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde OHAL sona erdirilmiş, Türkiye olağan döneme girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin ardından özellikle AB reformları konusunda ilerleme dönemine geçilmiştir. Macron’un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye’nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir.

"GERÇEKLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Avrupa’nın siyasi, coğrafi ve tarihi açıdan ayrılmaz bir parçası olan ve Avrupa kıtasının güvenliği için her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş olan ülkemizin “Avrupa karşıtı” olduğunu söylemek gerçekle örtüşmemektedir.

NATO müttefiki ve AB üyeliğine aday Türkiye, halihazırda zaten AB’nin stratejik ve ayrıcalıklı bir ortağıdır ve göçten terörle mücadeleye birçok alanda AB’yle ortaklık ve işbirliği mekanizmalarına sahiptir. Fakat bunların, Türkiye’yle AB arasındaki ilişkilerin ahdi temeli olan katılım sürecimize alternatif olamayacağı aşikardır.

"TÜRKİYE AB'YE TAM ÜYELİK YOLUNDA İLERLEMEYE KARARLI"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle daha güçlü, demokratik ve laik Türkiye, AB’ye tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıdır. Dünyamızın hastalığı haline gelmiş popülizm ve ayrılıkçılığa inat hedefimiz; daha güçlü ve paylaştığımız ortak değerlere dayalı ve Türkiye’li bir AB’dir.

Bu çerçevede, Macron’un konuşmasında birkaç kere "İslamcı" veya "İslami terör" ifadesi kullandığı dikkatimizi çekmiştir. Terörün dini, milliyeti ve ırkı olmadığını, bu musibetin herhangi bir dinle ilişkilendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.

Konuşmasında Soğuk Savaş’ın sona erdiğini hatırlatan Macron’a, dünyanın çok daha karmaşık, öngörülemez ve tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğu bu yeni dönemde Türkiye’li bir AB’nin öneminin daha da artmış olduğunu da biz hatırlatmak isteriz."

Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine nokta konulması gerektiğini söylemişti. Fransız lider üyelik yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:05
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Emmanuel Macron
  3. Elysee Sarayı
  4. Rusya
  5. Büyükelçiler Konferansı
  6. NATO
  7. Soğuk Savaş
  8. Hami Aksoy

YORUM YAZ

  • SelimSelim1 sa önce
    Adamlar haklı ne yapsınlar sizi AB ye alıp. Görgü ahlak desen SIFIR. Bayram pikniğinden sonraki bıraktıkları yerlere bakın anlarsınız. Ülkede adalet desen SIFIR. Adam karısını bıçaklayıp balkından atıyor serbest, başka biri neden burda oynuyonuz diye çocukların üstüne ateş açıyor çocuk sırtından yaralanıyor, bu adam da serbest. Ülkenin içine ettiniz ne yapsın ulan sizi AB. Ben olsam bu ülkeyi ben de almam AB ye.
  • EBA ALPERENEBA ALPEREN55 dk önce
    Hani Makronu dost diye, abd ye karşı bizi savunuyor diye öve öve bitiremiyordunuz. Siz ne ahmaklarsınız yaa. Ne demiş Atalarımız, domuzdan post gavurdan dost olmaaazzz. Ama bunu anlayacak kafa sizde neredeeee.
  • yazıYORUMyazıYORUM41 dk önce
    Selim .... ülken çok matah bir yerdi de bunlar mı içine etti ..... bu ülke 7 sinde neyse 70 inde de o. Ülkeyi bu hale senin atan ve taifesi getirdi, biz düzeltelim dedikçe de sizin gibi mikroplar hop oturdu hop kalktı. ...
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