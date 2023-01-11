  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri'nden Kırım açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
Gündem

Dışişleri'nden Kırım açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Kırım'da haklarında 13 yıl mahkumiyet kararı verilen 5 Kırım Tatarı hakkında Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:44:00 -
Dışişleri'nden Kırım açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'da haklarında 13 yıl mahkumiyet kararı verilen 5 Kırım Tatarının serbest bırakılmasını talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza'nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırım Tatarlarının, ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına Türkiye'nin desteğinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya yaptırım açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya yaptırım açıklaması

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya yaptırım açıklaması

Fransa ile kritik görüşmeyi Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan: Fransa'daki olaylarla ilgili temas
Fransa ile kritik görüşmeyi Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan: Fransa'daki olaylarla ilgili temas

Gündem

Fransa ile kritik görüşmeyi Dışişleri duyurdu! Bakan Çavuşoğlu'ndan: Fransa'daki olaylarla ilgili temas

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı

Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias manastırda kafayı yere çaktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı! 'Türkiye her zaman yanınızda'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı! 'Türkiye her zaman yanınızda'

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı! 'Türkiye her zaman yanınızda'

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı da artık “Türkiye” diyecek
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı da artık “Türkiye” diyecek

Gündem

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye açıklaması son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı da artık “Türkiye” diyecek

BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü
BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü

Dünya

BAE Dışişleri Bakanı Esed ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23