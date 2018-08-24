Dışişlerinden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, Batı Şeria'da 2 bin yeni konut inşa etme kararı alan İsrail'e tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TAMİRİ İMKANSIZ ŞEKİLDE ZARAR VERİYORLAR"

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2000'den fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk veilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.