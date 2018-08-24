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Dışişlerinden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etmesine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Barış sürecine zarar veriliyor. Şiddetle kınıyoruz" denildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:29
Dışişlerinden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, Batı Şeria'da 2 bin yeni konut inşa etme kararı alan İsrail'e tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TAMİRİ İMKANSIZ ŞEKİLDE ZARAR VERİYORLAR"

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2000'den fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk veilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:29
  1. israil
  2. Filistin
  3. Dışişleri Bakanlığı

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  • hakanhakan1 sa önce
    Haklıdır.15 Temmuz sonrası Kürt düşmanları Doğu Perinçek ve Mhp ile AK Parti zorunlu ittifak yaptı ve TSK yı Perinçekgillere kendi eliyle teslim etti.Ak Parti Kürtleri dışlayan aşırı güvenlikçi politika izlemek zorunda kaldı.FETÖ nün ABD ile anlaşmasıda buydu bence FETÖ elebaşısı başarısız olcak şekilde planlama yapmış bu çok açık.Kendi müridlerini ve 300 vatandaşımızı acımadan ABD-İsrail ve İngiltere ninçıkarları için feda etti.
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