  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN’dan F-16’lara milli yetenek... Çok sayıda görevi aynı anda icra edebilecek: AESA sahada her şeyi değiştirir

Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçen Suat Pamukçu’dan Türkiye’yi sarsacak uyarı! Gör bunu artık Fatih Erbakan

Rasim Ozan’dan akılalmaz provokasyon! “31 Mart’ta seçim yok” deyip Kürtlere çağrı yaptı

Ortak özellikle dikkat çekiyor! İşte en fazla kullanılan 10 otomobil

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

CHP’li Başkan İrlandalı çifti dolandırmış

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış’tan skandal hareket! Murat Kurum'un afişlerini çöpe atıp bunu yaptı! Rezalet ki ne rezalet

DEM’in tavşan adayını ara ki bulasın! Güya İstanbul adayı İstanbul’a uğramıyor

Turgut Altınok’un 25’te bir bütçeyle yaptığı icraat Mansur Yavaş’a fark attı! “Altı ok” Altınok farkı

İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor
Gündem Dışişleri'nden Belçika'daki terör örgütü PKK provokasyonuna tepki
Gündem

Dışişleri'nden Belçika'daki terör örgütü PKK provokasyonuna tepki

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:51:00 - 2024-03-26 16:53:30
Dışişleri'nden Belçika'daki terör örgütü PKK provokasyonuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Leuven şehrinde terör örgütü PKK militinlarının Türk mahallesine yönelik saldırı olaylarına ilişkin gelişmelerin her düzeyde takip edildiğini ve gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Leuven şehrindeki olaylara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, 24 Mart'ta Belçika’nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları tarafından Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirildiği belirtilerek, "Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Olaylar karşısında Brüksel’de ve Ankara’da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika’da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir" denildi.

"Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır"

Açıklamada, Belçika'daki Türklerin sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının müdahalesi sonucu olayların büyümesinin engellendiği belirtilerek, "Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı

Gündem

Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu
Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu

Dünya

Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu

ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama
ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

Dünya

ABD'den Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'
DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

Siyaset

DEM'li adaya CHP'li Erol'dan 'terör' tepkisi! 'Bu bir ihanettir'

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı
Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı

Dünya

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı

Besledikleri PKK Avrupa'yı vurdu! Polisle çatışıp ortalığı yıkıp geçtiler
Besledikleri PKK Avrupa'yı vurdu! Polisle çatışıp ortalığı yıkıp geçtiler

Dünya

Besledikleri PKK Avrupa'yı vurdu! Polisle çatışıp ortalığı yıkıp geçtiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23