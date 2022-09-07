Dışişleri'nden Arap Ligi'nin Türkiye kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan karar ve açıklamalar hakkında bir yazı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan karar ve açıklamalar hakkında bir yazı yayımlandı. Açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.

Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında alınan bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkânından mahrum bırakmaktadır.

Bazı tarafların önyargılı yaklaşımları ne olursa olsun, Türkiye milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edecektir.

Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadele, bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından da kritik önem taşımaktadır.

Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir.

Resmen Türkiye karşıtlığı yaptılar

"Türkiye Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da provokasyonları durdursun"

Arap Ligi'nin de dışişleri bakanlarının katıldığı Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Libya, Irak ve Suriye gibi Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini "tehdit ettiğini" ileri sürerek Türkiye'nin "provokasyonlarına son vermesi"ni de içeren bir dizi karara imza koydu.

Özellikle, "Libya'daki Türk müdahalelerini" kınayan Arap ülkeleri "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını" da reddetti ve bunu "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin ve Güvenlik Konseyi kararlarının "açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Bu durum karşısında Arap Ligi, Mısır'ın başını çektiği Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Irak'ın da yer aldığı "Arap ülkelerinin içişlerine Türk müdahalesi" konusunda bir komitenin kurulması kararlaştırıldı.