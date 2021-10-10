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Gündem Dışişleri'nden Aden Valisine yönelik bombalı saldırıya kınama
Gündem

Dışişleri'nden Aden Valisine yönelik bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden vilayetinde, Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, "Dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 20:33:00 -
Dışişleri'nden Aden Valisine yönelik bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden vilayetinde, Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’in Aden vilayetinde bugün (10 Ekim) Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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