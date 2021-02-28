Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy: Hindistan ve Pakistan ateşkes anlaşması önemli bir adım

Sözcü Aksoy, “Hindistan ve Pakistan arasında 25 Şubat itibarıyla, iki ülke sınır bölgesindeki Kontrol Hattında, ateşkese ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesine ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı. Aksoy, bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi için önemli bir adımı teşkil eden mutabakatın, iki ülke arasındaki güvenin geliştirilmesine ve yapıcı diyalog ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmasını diledi. Hindistan ve Pakistan, 25 Şubat’ta ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara “mutlak riayet edilmesi” konusunda anlaşmaya varmıştı.