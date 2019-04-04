0553 313 94 23

Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın batısındaki askeri hareketlilikle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında açıklamada bulundu.

04 Nisan 2019 Perşembe 23:02
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın batısındaki askeri hareketlilikle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında açıklamada bulundu.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Libya’nın batısında bulunan bölgelerdeki askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini belirten Aksoy, “Libya’nın batı bölgelerinde son günlerde yaşanan askeri hareketliliği yakından takip ediyoruz. Libya’daki mevcut bölünmüşlüğün ancak Libyalı aktörler arasında gerçekleştirilecek diyalog neticesinde giderilebileceğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında 14-16 Nisan 2019 tarihlerinde Libya’nın Ghadames şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Konferansı destekliyoruz. Bu konferans ülkede süregelen anlaşmazlıkların aşılması için bir fırsat teşkil etmektedir. Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası açıklama
    1. Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası..
    2. Alparslan Türkeş Aliağa’da anıldı
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
    5. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı..
    6. Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan milli futbolcu..
    8. Trabzonspor'da altyapı oyuncularına..
    9. AK Parti'den 'Oylar yeniden sayılsın'..
    10. Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın..
    11. Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı!
    12. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya..
    13. Juventus, Ronaldo ile hem sahada hem..
    14. Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi
    15. ABD'den Suudilere şok! Kesin olarak..
    16. Ataşehir'de imalathanede yangın
    17. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 eleştirisi
    18. Başörtülü askerden ABD ordusuna..
    19. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün..
    20. 15. Türk Rinoloji Kongresi
    21. CHP'den provokasyon açıklaması: Sokak..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nın..
    23. THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 -..
    24. "Ortak aklı oluşturarak sorunları..
    25. İstanbul Film Festivali'nin galası..
    26. Çelik: "(Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş..
    27. "Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı..
    28. Çelik: "(ABD Başkan Yardımcısının..
    29. Ahmet Türk kimdir? Mardin Belediye..
    30. Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi