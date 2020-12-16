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Dünya Dışişleri Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Dünya

Dışişleri Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Nijerya'nın Toumour bölgesinde sivillere yönelik düzenlenen saldırı Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 03:51:00 -
Dışişleri Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Toumour (Diffa) bölgesinde sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Nijer’in Güney Doğusu’ndaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiğinin ve yüzlerce kişinin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz.

 

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