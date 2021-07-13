Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Galatasaray'a muamelesine tepki

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, Galatasaray futbol takımının 13 Temmuz akşamı Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile özel maç yapmak üzere Atina'ya gittiğini belirterek, "Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine Galatasaray kafilesinin haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan Türkiye'ye geri döndüğünü belirterek, "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.