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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama

Dışişleri Bakanlığı Rodos Başkonsolosluğunda görevli Sözleşmeli Sekreterin casusluk suçuyla hapis cezası almasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 23:07:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının sözde casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasını kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz.' denildi.

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