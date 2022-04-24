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Gündem Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali’ye başsağlığı mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 22 Nisan'da Somali’nin Mogadişu kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği 4 çocuğun da yaralandığı iftar saatinde yapılan terör saldırısını kınayarak ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 01:04:00 - 2022-04-24 01:06:14
Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Mogadişu kentinde bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dün (22 Nisan) Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, bugün (23 Nisan) ise Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Yaralanan 4 çocuk Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde tedavi altına alınmışlardır. Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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