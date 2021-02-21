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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz

Somali'deki seçim sürecinde yaşanan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki durumdan endişe duyulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:57:00 - 2021-02-21 22:10:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin biraraya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arzetmektedir. Dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz" denildi.

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