Dışişleri Bakanlığı'ndan Slovenya - Türkiye açıklaması: Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Slovenya arasında ikili iş birliğinin güçlenmesi ve güncel uluslararası gelişmelerin ele alınması için Hakan Fidan'ın Slovenya'ya gitmesi ile ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün temaslarda bulunmak üzere Slovenya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Sayın Bakanımız, 30 Ağustos 2024 tarihinde Slovenya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.