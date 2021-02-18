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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması!
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da dün Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarının endişeyle karşılandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:58:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da dün sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir." mesajı paylaşıldı. 

Kırım'da, dün Rus güvenlik güçlerinin (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

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