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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından dün yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, yaşanan hadiselerin son bulması temennisinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:22:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da seçimlerin ardından göstericilerin sokağa dökülmesiyle birlikte yaşanan gerilimle ilgili, "Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan Kırgızistan açıklaması

Bakanlık, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyuyla, suhuletle çözüme bağlanmasının Türkiye'nin en halisane temennisi olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırgızistan'n bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz. Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların, bu hassas dönemde Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

 

Göstericiler cumhurbaşkanlığını ve parlamentoyu işgal etmişti

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmişti.

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