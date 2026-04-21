Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te valilik görevine Türkmen bir ismin getirilmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, kültürel çeşitliliği ve çoğulcu yapısıyla öne çıkan Kerkük’te Türkmen bir valinin göreve başlamasını, hem şehirdeki toplumsal denge hem de temsil adaleti bakımından son derece önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Vilayet Meclisi’nin 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu’nun Kerkük Valisi olarak seçildiği hatırlatıldı. Ağaoğlu’nun, Irak Cumhurbaşkanı’ndan mazbatasını almasının ardından 20 Nisan itibarıyla resmen görevine başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı’ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır. Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz. Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük’ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak’ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.