Gündem Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme
Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’e Türkmen bir valinin seçilmesini kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzur açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu adımın Türkmenler açısından gecikmiş bir hakkın teslimi olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te valilik görevine Türkmen bir ismin getirilmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, kültürel çeşitliliği ve çoğulcu yapısıyla öne çıkan Kerkük’te Türkmen bir valinin göreve başlamasını, hem şehirdeki toplumsal denge hem de temsil adaleti bakımından son derece önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Vilayet Meclisi’nin 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu’nun Kerkük Valisi olarak seçildiği hatırlatıldı. Ağaoğlu’nun, Irak Cumhurbaşkanı’ndan mazbatasını almasının ardından 20 Nisan itibarıyla resmen görevine başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin 16 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen oturumunda Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak Cumhurbaşkanı’ndan mazbatasını alarak bugün (20 Nisan) itibarıyla resmen görevine başlamıştır. Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük’e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir. Bunu, aynı zamanda, Irak’ın ve Kerkük’ün asli bileşeni olan Türkmen soydaşlarımız bakımından meşru bir hakkın gecikmiş bir teslimi olarak görüyoruz. Kerkük’te üst düzey idari görevlerin bileşenler arasında uzlaşı temelinde dönüşümlü şekilde paylaşımı, sadece Türkmenler değil, Kerkük’ü oluşturan tüm unsurlar için adil ve hakkaniyete uygun bir kazanımdır. Bu gelişmenin, Irak’ın ve Kerkük halkının huzur, güvenlik ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan, Türkmen mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Türkmen mevkidaşı ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, Türkmen mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Çinli ve Japon mevkidaşları ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Çinli ve Japon mevkidaşları ile görüştü

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Çinli ve Japon mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Antalya'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Antalya'da görüştü

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti
Gündem

Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nda kürsüye çıkan Ömer Tayyip Erdoğan, akıcı İngilizcesi ve kararlı duruşuyla uluslararas..
Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?
Gündem

Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve özellikle muhalif kanallar üzerinden servis edilen "Neden sadece ..
CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!
Gündem

CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!

CHP içindeki karanlık ilişkiler ağı, Uşak Milletvekili Özkan Yalım hakkında hazırlanan fezlekeyle bir kez daha ortalığa saçıldı. Kemal Kılıç..
