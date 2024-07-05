Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, siyonist İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararlara tepki göstererek, söz konusu kararların uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini açıkladı.
7 Ekim’den bu yana Gazze’deki katliamlarını sürdüren soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında kararlar aldı.
İşgalci İsrail’in bu kararlarına yazılı açıklamayla tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi;
"İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir.
Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir.
Uluslararası toplumu, İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."
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