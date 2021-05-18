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Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz!
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin bombalanmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:05:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Sözcü Bilgiç, Katar Kızılayı Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanmasına yönelik soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Memleket

Sert ki ne sert. İsrail perişan oldu. Şunu anladık ki Türkiye arap ülkelerinden farklı değil. Kaba olacak ama fos bir ulkeymişiz
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