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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! ‘Oradaki olayları endişeyle izliyoruz’
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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! ‘Oradaki olayları endişeyle izliyoruz’

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olaylara ilişkin yazılı açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:50:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! ‘Oradaki olayları endişeyle izliyoruz’

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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