Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye çok sert tepki! Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." İfadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'e sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir "Eylem Planı" imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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