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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı.. Türkiye'den Afganistan'a Taziye
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı.. Türkiye'den Afganistan'a Taziye

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:20:00 - 2024-09-13 23:30:38
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı.. Türkiye'den Afganistan'a Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Daykundi vilayetinde terör saldırısı sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle Afganistan halkına taziye dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Daykundi'deki terör saldırısı sonrası Afgan halkına taziye sundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Daykundi vilayetinde terör saldırısı sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle Afganistan halkına taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Daykundi vilayetinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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