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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin S-400'le ilgili Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili tepki gösterdi. Bakanlık, "ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:33:00 - 2020-12-14 22:23:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi

Dışişleri Bakanlığınca, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin "ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığın'dan ABD yaptırımlarına tepki

Açıklamada, "ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedarikimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşulların herkes tarafından gayet iyi bilindiği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bizzat birçok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim ettiği vurgulandı.

"Bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz"

S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet meydana getireceğine dair ABD iddialarının da teknik dayanaktan yoksun olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO’nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi ön yargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu itibarla ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla ABD'yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı
ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

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ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

ABD'nin yaptırım kararı aldığı Demir'den ilk açıklama
ABD'nin yaptırım kararı aldığı Demir'den ilk açıklama

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ABD'nin yaptırım kararı aldığı Demir'den ilk açıklama

 

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Yorumlar

Enekl

Önemli değil nasıl ecevit erbakan hükümetine ambargo uygulandıysa karşılığında İncirlik üssü dahil Türkiye’deki bütün üsleri kapatılıp 6000 abd askeri geri gönderildiyse aynı şekilde karşılık verilmeli tabiki abd ve Avrupa’da mal varlığın olmayacak böyle karar verebilmek için varsa mal varlıkları Türkiye’ye geri getirildikten sonra yapılmalı
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Putsavar

ahahaha bunlarda o yürek yok hacı.
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