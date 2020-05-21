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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ’’Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:48:33 -
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ’’Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy Hafter milislerinin Türk Kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları hakkındaki soru üzerine şunları dedi:


" Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.


Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.


Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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